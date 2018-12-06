حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" بنادي القطامية.. غداً (صورة)
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:50 مسارة إبراهيم
يقام غداً الجمعة، حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" لذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا، بنادي القطامية جاردنز في الثانية ظهراً بحضور أعضاء النادي.
يتضمن برنامج الحفل معرض للمنتجات، وورشة رسم فني، ثم عرض موسيقى فني لأبناء المؤسسة من ذوي القدرات الخاصة، ثم ديزني شو "عرض العرائس المتحركة".
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