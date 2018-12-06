حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" بنادي القطامية.. غداً (صورة)

يقام غداً الجمعة، حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" لذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا، بنادي القطامية جاردنز في الثانية ظهراً بحضور أعضاء النادي.



