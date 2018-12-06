ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" بنادي القطامية.. غداً (صورة)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:49 م
حفل مؤسسة أولادنا للفنون بنادي القطامية.. غداً (صورة)
صورة أرشيفية
طباعة
سارة إبراهيم
 

يقام غداً الجمعة، حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" لذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا، بنادي القطامية جاردنز في الثانية ظهراً بحضور أعضاء النادي.


يتضمن برنامج الحفل معرض للمنتجات، وورشة رسم فني، ثم عرض موسيقى فني لأبناء المؤسسة من ذوي القدرات الخاصة، ثم ديزني شو "عرض العرائس المتحركة".

حفل مؤسسة "أولادنا للفنون" بنادي القطامية.. غداً (صورة)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
6
x
17:15
1
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
16:45
0
أحد
الاتحاد
0
x
18:40
2
الفيصلي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 8:20:01 PM