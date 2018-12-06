5 أهداف حصيلة فوز درامي للترسانة على النصر (صور)









شهدت مباراة النصر والترسانة فوزا دراميا لفريق الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في موقعى مثيرة أقيمت الخميس على ملعب النصر بالأسبوع الـ 12 من الممتاز "ب".





دفع سيد عيد المدير الفني للنصر بتشكيل جاء مكون من :محمد مصطفي في حراسة المرمي وحمودة سمير واحمد صبيحة ومؤمن عاطف ودخير محمد ومحمود صقر واحمد كالوشا وجون مانجا واحمد حسين وكريم الضو ومحمود فهمي .





فيما دفه احمد كشري المدير الفني للشواكيش بكلاً من : عمرو خليل حارس المرمي، وعماد حلمي وأحمد عبدالمنعم حسن ووطارق وطني ومحمد مصطفي وهشام رجب وابراهيم منصور ومحمد فوزي وعمرو طارق وايهاب فؤاد (أحمد عماد) ووليد فوزي.





تقدم النصر بهدفين في الشوط الأول عن طريق محمود صقر بالدقيقة 6 وكريم الضو بالدقيقة 14.





وفي الشوط الثاني عاد الترسانة للقاء بإحراز 3 أهداف عن طريق هشام رجب الذي سجل الهدف الاول في الدقيقة 55، ثم أضاف زميلة إيهاب فؤاد هدف التعادل بالدقيقة 72، ونجح هشام رجب في إحراز هدف الفوز للترسانة بالدقيقة 80.





وعقب الهدف الثالث للترسانة إحتسبت ركلة جزاء للنصر، مع طرد أحمد عبد منعم مدافع الترسانة، وتصدى حارس الترسانة "عمرو خليل" لركلة الجزاء ببراعة من لاعب النصر أحمد حسين.





وبذلك الفوز، وصل رصيد الترسانة إلى 22 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبناء النصر عند 13 نقطة بالمركز التاسع.





أدار اللقاء الحكم محمد الصباحي، عاونة عادل ماهر، ومحمد فاروق، وحكم رابع مصطفى اسماعيل





- ترتيب المجموعة الثانية:





1- كوكاكولا 24 نقطة

2- القناه 24 نقطة

3- سيراميكا 23 نقطة

4- نادي مصر 23 نقطة

5- الترسانه 22 نقطة

6- الشمس 17 نقطة

7- المريخ 16 نقطة

8- ج شبين 14 نقطة

9- النصر 13 نقطة

10- دمياط 12 نقطة

11- منتخب السويس 12 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 10 نقاط

14- أبي صقل نقطتين



