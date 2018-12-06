المنيا يفلت من كمين "ناصر ملوي" بفوز مثير في القسم الثاني









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا فوزا هاما اليوم الخميس، على فريق مركز شباب ناصر ملوي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز ب.





وشهدت المباراة سيطرة من لاعببي المنيا على أحداث الشوط الاول بشكل كبير حتى تمكن ابراهيم جلال من افتتاح الأهداف في الدقيقة ١٣، ليعزز بعدها اللاعب محمد سمارة التقدم للمنيا بهدف آخر في الدقيقة ٢٩ .





وفي الشوط الثاني شهدت المباراة اضاعة العديد من الفرص للفريقين ، حتى تمكن فريق ناصر ملوي من احراز هدفا في الدقيقة ٤٥ عن طريق اللاعب خالد ربيع لتنتهي بعدها المباراة بفوز المنيا ٢/ ١ .





بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا إلى ٢٢ نقطة في المركز الثالث ، وبني سويف في الصدارة ب ٢٦ نقطة وأسوان ٢٤ في المركز الثاني.



