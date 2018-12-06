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"المصرية للنقل": الكارت الذكي يربط كافة أشكال المواصلات خلال الفترة المقبلة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:47 م
المصرية للنقل: الكارت الذكي يربط كافة أشكال المواصلات خلال الفترة المقبلة
محمد شحاتة
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هدى عبدالرازق
 
قال  محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للنقل، إن الكارت الذكي للمواصلات ليس وليد اللحظة، حيث يتم دراسة تطبيقه منذ 2007، حيث كان مقرر أن تنفذه احدى الشركات الحكومية التابعة للسكة الحديد بهدف الربط بين مترو الأنفاق والسكة الحديد، والمواصلات العامة.

وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن الكارت الذي تم إطلاقه حاليا يتبع إحدى شركات النقل الجماعي بالقاهرة، موضحًا أن الكارت يتيح للراكب معرفة موعد وصول الأتوبيس الذي يريده.

ولفت إلى أن مستقبلا سيستخدم الكارت الذكي للربط بين كافة أشكال المواصلات، وكذلك سيشجع مالكي السيارات على التوجه للمواصلات العامة بدلا من سياراتهم، ويتيح لهم إستخدام الجراج الذكي.
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