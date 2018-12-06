"بعد 13 واقعة".. سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في أكتوبر

نجح ضباط مباحث قسم أول أكتوبر، في إسقاط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بعد ارتكابهم 13 واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، بدائرة قسمي أول أكتوبر، وثاني أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة.





كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، والرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر 13 بلاغا، من الأهالي، بقيام أشخاص مجهولون يستقلون دراجات نارية، بسرقة متعلقاتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، حال سيرهم بدائرة القسمي.





وكلف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض تلك الوقائع وسرقة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن وراء ارتكاب الوقائع المشار إليها، تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة؛ لضبطهم، أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات أمام المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر، بارتكابهم الوقائع، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



