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"التنبؤ بالفيضان" يعلن موعد استقرار الأحوال الجوية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:45 م
التنبؤ بالفيضان يعلن موعد استقرار الأحوال الجوية
أرشيفية
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توقع مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الرى والموارد المائية، سقوط أمطار متوسطة الشدة اليوم الخميس على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا غربا.

وتابع المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وخليج السويس، مشيرا إلى أنه  غدا الجمعة من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحرى والإسكندرية وأجزاء من سيناء، موضحا  أن بداية استقرارا الأحوال الجوية ستكون السبت، حيث من المتوقع عدم سقوط أمطار.

المزيد عن: وزارة الرى والموارد المائية موسم سقوط الأمطار مركز التنبؤ بالفيضان سقوط أمطار السواحل الشمالية استقرارا الأحوال الجوية
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