البورصات الأوربية تهبط لأدني مستوى في عامين بنهاية التداولات اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات البورصات الأوروبية نهاية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى بعامين مع خسائر الأسواق العالمية.





وأغلقت كافة القطاعات في النطاق الأحمر على رأسهم أسهم السيارات والتي هبطت بأكثر من 4.5%.





كما تراجع قطاعا الموارد الأساسية والتكنولوجيا بنسبة 4.2%، و3% على التوالي مع تجدد المخاوف التجارية.





وانصب تركيز المستثمرين على القبض على المدير المالي لشركة هواوي الصينية في كندا من أجل تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، الأمر الذي يزيد من احتمالية عدم التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.





وجاء تراجع البورصات الأوروبية مع إغلاق الأسهم اليابانية عند أدنى مستوى بـ5 أسابيع، إلى جانب خسائر حادة لـ"وول ستريت" خلال التعاملات.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات المصانع الألمانية بعكس توقعات المحللين خلال أكتوبر الماضي.





وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 3.1% إلى 343.3 نقطة، وهبط "فوتسي" البريطاني إلى 6704.05 نقطة، بنسبة 3.1%.





كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 3.5% إلى 10810.9 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 3.3% إلى 4780.4 نقطة.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1376 دولار.