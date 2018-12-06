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الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:41 م
الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 

شنت قوات الجيش اليمني هجوما عنيفا، اليوم الخميس، على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثيين بمديرية باقم

 شمالي محافظة صعدة، وحررت تلك المواقع مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة

 على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.


وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن مدفعية الجيش شاركت في الهجوم، وقصفت تحصينات

 المليشيا، وتعزيزاتها القادمة إلى مواقع المواجهات.

المزيد عن: مواقع مليشيات الحوثي ‏ صعدة تحرير باقم الجيش اليمني
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