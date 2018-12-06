الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة

شنت قوات الجيش اليمني هجوما عنيفا، اليوم الخميس، على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثيين بمديرية باقم

شمالي محافظة صعدة، وحررت تلك المواقع مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة

على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.





وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن مدفعية الجيش شاركت في الهجوم، وقصفت تحصينات

المليشيا، وتعزيزاتها القادمة إلى مواقع المواجهات.