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كواليس تصوير أحدث أغاني رنا سماحة باستديو مصر (فيديو)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:35 م
كواليس تصوير أحدث أغاني رنا سماحة باستديو مصر (فيديو)
رنا سماحة
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شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
 
بدأت المطربة الشابة رنا سماحة، اليوم الخميس، تصوير أغنيتها الخليجية والتي لم تستقر على اسمها بعد، وذلك داخل استديو مصر.

الكليب من إخراج سامي بُسيط، ويشارك فيه إلى جانب رنا، ثلاثة عارضين.

وتواجدت عدسة "الفجر الفني" داخل الاستديو، ورصدت بعض من كواليس تصوير الكليب.

رنا سماحة مطربة شابة من مواليد 1990، تخرجت في المعهد العالي للموسيقى العربية، وانطلقت شهرتها بعد مشاركتها في النسخة التاسعة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وبعد خروجها قدمت العديد من الأغنيات الناجحة، إلى جانب عملها مذيعة براديو ٩٠٩٠.
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