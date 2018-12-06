فوز الإعلاميين والتليفونات وأسوان وتعادل التعدين بالممتاز "ب"





شهد الأسبوع الثاني عشر من مجموعة الصعيد بدوري الممتاز "ب" فوز فوز فريق أسوان على حساب نادي ديروط بهدف عن طريق اللاعب الإفريقي سيلا في الشوط الأول.





وتغلب سوهاج على الفيوم 0/2 عن طريق أحمد حجى بالشوط الأول، ومحمد ناجح في الشوط الثاني.





وفاز الإعلاميين على طهطا 0/3 سجلهم اللاعب محمد أسامة "هاتريك" بمعدل هدفين في الشوط الأول، وهدف خلال أحداث الشوط الثاني.





وفاز التحرير بأسوان على حساب الوليدية 0/1 سجلة اللاعب سيد أنور في الشوط الأول.





وحقق فريق تليفونات بني سويف فوزا عريضا على الالمونيوم 1/3، حيث خرج الفريقان بالتعادل السلبي في الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني أحرز عبد الرحمن زين هدف التقدم للتليفونات في الدقيقة 68، ثم تعادل الألومنيوم من هجمة مرتدة عن طريق البديل أحمد محمد، ثم أضاف مروان رمضان الهدفين الثاني والثالث للتليفونات في الدقيقة 82، و90.





وتعادل النصر للتعدين وبنى سويف 2/2، حيث إنتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث تقد أحمد معوض لاعب بنى سويف بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، وأدرك حسام حسن هدف التعادل للتعدين بالدقيقة 41 .





وفي الشوط الثاني نجح محمد صادق فى إحراز هدف التقدم لبنى سويف بالدقيقة 9 قبل أن يدرك صاوى محمد هدف التعادل للفريق الأسوانى بالدقيقة 24.





ونجح فريق المنيا في الهروب من كمين فريق ناصر ملوي بالفوز 1/2سجل هدفي المنيا مصطفى الشوبكشى ومحمد سمارة، بالشوط الأول، وأحرز خالد ربيع هدف ناصر ملوي بالشوط الثاني.





- ترتيب المجموعة الأولى





1- بنى سويف 26 نقطة

2- اسوان 26 نقطة

3- المنيا 22 نقطة

4-التعدين 19 نقطة

5- التليفونات 18 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- الألومنيوم 16 نقطة

8- سوهاج 16 نقطة

9- طهطا 15 نقطة

10- ديروط 15 نقطة

11- الفيوم 12 نقطة

12- تحرير اسوان 10 نقاط

13-ناصر ملوي 6 نقاط

14-الوليدية 4 نقاط



