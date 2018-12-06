أبرزها انهيار عقار بالإسكندرية.. خسائر الطقس السيء في المحافظات

تسببت حالة الطقس السيئة وموجة البرد الشديدة موخرًا في خسائر فادحة ما بين وفيات وسقوط عقارات وإصابات في عدد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز الخسائر التي تسبب بها الطقس في المحافظات، وذلك في السطور التالية.





انهيار عقار بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم غير مأهول بالسكان، مكون من 3 طوابق بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة.

وتبين أن العقار صدر له قرار هدم منذ 2012، ولكن أصحاب المحلات رفضوا الإخلاء.





واتضح أن هناك شخص واحد سقط تحت الأنقاض لأحد المحلات يجري البحث عنه.









وقف حركة الملاحة البحرية

فمع تجاوز ارتفاع أمواج البحر المتوسط لنحو 5 أمتار، قررت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار إغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، لسوء الأحوال الجوية لليوم الثالث على التوالي.





ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ5 أمتار، ما أدي لتكدس أكثر من 40 سفينة بمنطقة المخطاف الخارجي، انتظارا لتحسن الأحوال الجوية.





انقلاب أتوبيس مدرسة

وتعرض أتوبيس مدرسي للانقلاب أعلى كوبري التاريخ بمنطقة القباري غربي الإسكندرية، تابع لمدرسة سانت كاترين، مما تسبب في إصابة 8 تلاميذ.





وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 8 تلاميذ، جميعهم بالمرحلة الإبتدائية، بمدرسة سانت كاترين.





وأضاف المحافظ أنه جرى نقل 6 تلاميذ من المصابين إلى مستشفى كرموز العمالي، مؤكدا أن حالتهم مستقرة، فيما تم نقل تلميذتين حالتهم حرجة إلى المستشفى الأميري الجامعي.





حادث سير بأسيوط

وتسبب سوء الطقس في حادث سير بطريق أسيوط- سوهاج، تسبب في وفاة 6 مواطنين وإصابة 10 آخرين.









مصرع شاب بالفيوم

تسبب الطقس في مصرع شاب بمحافظة الفيوم نتيجة الصعق من أحد أعمدة الإنارة خلال سيره في الشارع.









نفوق مواشي

ونفقت جاموسة إثر وقوع سلك كهربائي في الشارع بسبب الأمطار، فيما تعرض كلب وعجل للنفوق صعقًا بالكهرباء جنوبي محافظة بني سويف بسبب الأمطار.