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الجناح البرازيلي يحاول الهروب من جحيم "فالفيردي"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:21 م
الجناح البرازيلي يحاول الهروب من جحيم فالفيردي
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محمد سامي
 

يبدو أن عدم إستمرارية مالكوم في برشلونة واردة، وقد ينتقل إلي أحد الأندية لضمن اللعب أساسيًا، في ظل سوء الحظ الذي يلازمه منذ أنتقاله إلي البلوجرانا، وعدم إعتماد المدرب فالفيردي عليه بشكل دائم.

وكشف موقع جول العالمي، أن أندري كوري وسيط صفقات برشلونة في أمريكا الجنوبية عرض اللاعب البرازيلي علي غوانزو إيفرجراند الصيني.

وأوضح الموقع إلى أن كوري حصل علي موافقة المدرب فابيو كانافارو، وقد ينتقل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الحصول علي فرصة اللعب بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن كوري أحد وكلاء اللاعبين الذي ساهموا في تواجد لاعبين برازيلين في برشلونة أمثال نيمار دا سيلفا منذ 5 سنوات، وأرثر ميلو في بداية الموسم الحالي.

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