عاجل.. خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن خطف بديل "أزارو" من الأهلي

أبلغ وكيل المغربي محمود بنحليب مهاجم فريق الرجاء المغربي عن طلب الأخير الحصول على مبلغ مليوني دولار نظير بيع اللاعب في يناير القادم بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي الزمالك مع اللاعب.





وعرض مسئولو الزمالك السيرة الذاتية الخاصة باللاعب على السويسىري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل حسم موقفه بشكل نهائي.





ويسعى الزمالك لضم مهاجم أجنبي جديد في ميركاتو الشتاء لتدعيم الصفوف.