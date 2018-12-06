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عاجل.. خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن خطف بديل "أزارو" من الأهلي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:18 م
عاجل.. خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن خطف بديل أزارو من الأهلي
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هاني عصام
 

أبلغ وكيل المغربي محمود بنحليب مهاجم فريق الرجاء المغربي عن طلب الأخير الحصول على مبلغ مليوني دولار نظير بيع اللاعب في يناير القادم بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي الزمالك مع اللاعب.


وعرض مسئولو الزمالك السيرة الذاتية الخاصة باللاعب على السويسىري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل حسم موقفه بشكل نهائي.


ويسعى الزمالك لضم مهاجم أجنبي جديد في ميركاتو الشتاء لتدعيم الصفوف.

المزيد عن: مهاجم الرجاء محمود بنحليب مهاجم الرجاء كورة رياضة أخبار الرياضة
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