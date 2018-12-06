مصطفى بكري مُشيدًا بمعرض "إيديكس 2018": فخر لكل مصري

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بمعرض الصناعات الدفاعية الأول "إيديكس 2018"، قائلًا: "فخر لكل مصري، كل مصري يفخر بالقوات المسلحة، مصنع الرجال الحقيقي، والهيئة العامة للتسليح"، مؤكدًا أن وجود هذا المعرض على أرض مصر بمثابة فخر لكل مصري.





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أننا لدينا دولة تبني في مؤسساتها المختلفة، مشددًا على أن جميع الحاضرين أشادوا بالدقة والتنظيم في إخراج المعرض بالشكل الذي يليق بحجم مصر، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الدول المشاركة.



