مبابي يتجاهل ميسي ورونالدو: هازارد أفضل لاعب واجهته في الموسم الماضي

أشار كيليان ‏مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن عندما يمرر هازارد الكرة فهو يكون مجبرا على ذلك، ولكن يقوم بذلك بسرعة مدهشة، مؤكدا انه لاعب رائع و يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً.





وقال مبابي في تصريحات صحفية : "‏هازارد اكثر لاعب اعجبت به عندما واجهنا بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم، وإنه يعامل الكرة باحترام مدهش حقآ كما أنه يحترمه منافسه بشكل كبير".





يذكر أن فرنسا نجحت في الاطاحة بمنتخب بلجيكا من نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف، والتتويج بكأس العالم علي حساب كرواتيا في النهائي.



