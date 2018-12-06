ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مبابي يتجاهل ميسي ورونالدو: هازارد أفضل لاعب واجهته في الموسم الماضي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:13 م
مبابي يتجاهل ميسي ورونالدو: هازارد أفضل لاعب واجهته في الموسم الماضي
طباعة
أحمد عصام
 
 
أشار كيليان ‏مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن عندما يمرر هازارد الكرة فهو يكون مجبرا على ذلك، ولكن يقوم بذلك بسرعة مدهشة، مؤكدا انه لاعب رائع و يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً.

وقال مبابي في تصريحات صحفية : "‏هازارد اكثر لاعب اعجبت به عندما واجهنا بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم، وإنه يعامل الكرة باحترام مدهش حقآ كما أنه يحترمه منافسه بشكل كبير".

يذكر أن فرنسا نجحت في الاطاحة بمنتخب بلجيكا من نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف، والتتويج بكأس العالم علي حساب كرواتيا في النهائي.

>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
4
x
17:15
0
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
0
x
16:45
0
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 6:30:03 PM