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الزمالك يستبعد 4 لاعبين من لقاء المصري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:12 م
الزمالك يستبعد 4 لاعبين من لقاء المصري
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أحمد الهواري وهاني عصام
 
استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرباعي محمد أحمد كماتشو ومحمد حسن وبهاء مجدي ومحمد عنتر من قائمة الفريق لخوض مباراة المصري مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.


ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وحميد أحداد وعمر السعيد.


يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 32 نقطة، في حين يحتل الفريق البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

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