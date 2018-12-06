أحمد فريد يحقق حلم الشباب في العمل بعد التخرج ببرتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

في بروتوكول تعاون استطاع الفنان الدكتور أحمد فريد من عقد بروتوكول تعاون مع الاستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية حول إمكانية مساهمته في تفعيل التواصل والتنسيق مع المجتمع المدني من خلال مركز التطوير الوظيفي بإدارة الدكتور محمد بلال والمدير التنفيذي للمركز علي ان يتم تفعيل ذلك في صورة ندوات من ذوي الخبرة والمعرفة من الفنانين والأدباء ورجال الاعمال الذين لهم باع كبير في السوق العمل الخارجي.



