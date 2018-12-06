أحمد فريد يحقق حلم الشباب في العمل بعد التخرج ببرتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:05 مالفجر الفني
في بروتوكول تعاون استطاع الفنان الدكتور أحمد فريد من عقد بروتوكول تعاون مع الاستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية حول إمكانية مساهمته في تفعيل التواصل والتنسيق مع المجتمع المدني من خلال مركز التطوير الوظيفي بإدارة الدكتور محمد بلال والمدير التنفيذي للمركز علي ان يتم تفعيل ذلك في صورة ندوات من ذوي الخبرة والمعرفة من الفنانين والأدباء ورجال الاعمال الذين لهم باع كبير في السوق العمل الخارجي.
وأعرب فريد عن سعادته بدعم د.الكردي لأفكار الشباب وتفعيلها، وذلك باتخاذ الخطوات الجادة في هذا التعاون مع دكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير التوظيفي حيث تم وضع خطوط عريضه لبرنامج زمني يشترك فيه نخبة من رجال الاعمال والفكر والفن والأدباء والإعلاميين في صورة مجموعه من الندوات واللقاءات المهمه للتواصل مع الطلاب الخريجين وافادتهم بمواكبة سوق العمل الخارجية وخدمة المجتمع المدني، مؤكدا أن انتمائه كعضو هيئه تدريس لجامعة الإسكدندرية هذه المؤسسة العريقة، هو ما جعله يفكر بالارتقاء بفكر خريجيها نحو بيئة عمل جديدة وتوسيع مداركهم في التطوير الفكري والوظيفي من خلال التواصل مع تجارب سابقة سواء لفنانين ورجال اعمال للاستفادة قدر الامكان من تلك التجارب وجعلها نصب الاعين لاختيار مع امكانات كل خريج.
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