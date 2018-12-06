رئيس جامعة المنيا: هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على مواردنا

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، بمجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة؛ لعرض مقترحات المجلس لإصلاح وتطوير الوحدة بما تسطيع الجامعة من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات المدن والمستشفيات الجامعية، وإزالة أي معوقات للعمل لإخراج منتجات مميزة للمركز خلال الفترة المقبلة.



ترأس إجتماع المجلس رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادى مدير المركز، وعميد كلية الزراعه، وأعضاء مجلس الإدارة.



وخلال الإجتماع ناقش المجلس، المقترح المقدم من المدير التنفيذي لأسلوب أداء المركز خلال الفترة المقبلة؛ وتطوير منتجاته على جميع قطاعات المركز،وذلك بتحديد ممتلكات الجامعة، وزيادة العمالة، وتنشيط البحوث بالمركز، لرفع الإنتاجية لنحو 10% خلال السنه الأولى للزراعة.



ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد النبى، أن الجامعات بما تضمه من موادر وإمكانيات بشرية ومادية تستطيع أن تعتمد عليها في رفع كفاءتها بما يحقق الاستفادة القصوى لمجتمع الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس للبنية التحتية للمركز وإحياء لأرض متهالكة تعرضت لإهمال، مشيدًا بخطة المركز للفترة المقبلة، مشددًا علي إصلاح سريع وعودة جديدة للمركز فى ثوبه الجديد، ليحقق إكتفاء ذاتى للجامعة وملحقاتها فى أقرب وقت.



