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سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 6/12/2018

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:02 م
سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 6/12/2018
سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية
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الفجر الاقتصادي
 
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 6/12/2018، واختلف سعر الدولار من بنك إلى أخر، وفى السوق الموازي واصل سعر الدولار استقراره مع استمرار العمل داخل الجمارك بسعر الدولار الجمركي الذى تم تحريرة للسلع الأستفزازية.

وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك العامة والخاصة:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
17.79  جنيه للشراء
17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول
17.87 جنيه للشراء 
17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.86  جنيه للشراء
17.96  جنيه للبيع

سعر الدولار فى السوق الموازي
سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.

سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 6/12/2018

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