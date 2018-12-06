شيريهان تتصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"

تصدر هاشتاج باسم النجمة #شريهان قائمة الأعلى مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك احتفلا بعيد ميلادها الـ54.





هنأ النشطاء الفنانة شريهان معبرين عن حبهم الشديد لها، ومؤكدين أنها من أجمل نجمات الوطن العربى، وتمنوا لها عامًا سعيدًا مليئا بالفرح.





تحتفل شريهان، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ54، فهى من مواليد 6 ديسمبر 1964.





وتعد شريهان من أهم وأجمل فنانات الوطن العربى، فهى نجمة التليفزيون والمسرح والسينما معاً، بدأت حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، وتوقفت عن العمل الفنى عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذى أثر على عملها فى السنوات الأخيرة.