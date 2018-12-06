فوضى وعشوائية أبرز ملامح مباراة التعدين وبنى سويف





شهدت مباراة النصر للتعدين أمام ضيفه بنى سويف الرياضى والتى انتهت بنتيحة 2×2 بملعب الفريق الأسوانى بدورى القسم الثانى العديد من المشاهد السيئة بملاعب كرة القدم.





أولي تلك الظواهر السلبية بملاعب كرة القدم تمثلت فى تأخر انطلاق المباراة لمدة 20 دقيقة وذلك لعدم وجود قوات التأمين.





وشهدت العديد من الآثار خاصة هتافات جماهير الفريق الأسوانى ونزولها لأرض الملعب اكثر من مرة بجانب القاء الكرات البديلة بالملعب .





كما شهدت المباراة اعتراضات الجهاز الفنى والادارى للتعدين على قرارات التحكيم والنزول المتكرر للملعب بشكل غير لائق .





فيما جاءت الدقائق الأخيرة من المباراة لتشهد نزول جماعى لجماهير اسوان لإرادة الملعب واحتكاك اشتباكات مع لاعبي بنى سويف وجهازهم الفنى والادارى والطبي واللاعبين البدلاء ببنى سويف .





وكما ظهر قيام البعض من الجماهير بالقاء الطوب والحجارة على لاعبي بنى سويف فى مشهد مؤسف.





فيما قام بعض لاعبي التعدين وبعض أعضاء الجهاز الفنى للتعدين بالاشتراك مع الجهاز الفنى لبنى سويف بقيادة محمد يوسف .





وشهدت المباراة تواجد بسيط لجماهير بنى سويف خلال اللقاء واستمرت فى تشجيع فريقها بحرارة حتى انتهاء اللقاء وقبل مغادرة الملعب.



