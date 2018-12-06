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عامل يطعن آخر بـ"سكين" لخلافات علي أولوية "الحلاقة" بكفرالدوار

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:00 م
عامل يطعن آخر بـسكين لخلافات علي أولوية الحلاقة بكفرالدوار
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
قام عامل بطعن آخر مستخدما "سكين" بسبب مشادة بينهما على أولوية الحلاقة بصالون بمنطقة السعرانية بكفر الدوار بالبحيرة.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "عبد الله ح.ع" 20 عاما – عامل، ومقيم بالسعرانية، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الناحية اليمنى وتم حجزه للعلاج.

بسؤاله اتهم المدعو "أحمد ن.خ" 30 عاما - عامل ومقيم ببردلة، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته لحدوث مشادة إثر خلاف بينهما على أولوية الحلاقة بصالون المدعو "محمد ا.م" بمنطقة السعرانية.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته عبارة عن جرح قطعي باليد اليسري وآخر وخذي بالقدم اليسري وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجاري المائية، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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