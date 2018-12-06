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شاهد.. صابرين النجيلي تطرح "عارفة بعمل أية" على "يوتيوب" (فيديو)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:54 م
شاهد.. صابرين النجيلي تطرح عارفة بعمل أية على يوتيوب (فيديو)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

طرحت اليوم، المطربة صابرين النجيلى، نجمة برنامج "آراب آيدول"، أحدث أغنية لها بعنوان "عارفة بعمل إيه"، على القناة الخاصة بها بموقع "يوتيوب".


"عارفة بعمل إيه" من كلمات وألحان صابرين النجيلى، توزيع وميكس وماستر مو الشاعر، هندسة صوتية وتسجيل ماهر صلاح، جيتار باسم سعيد، تم التسجيل باستوديو session.


يذكر أن النجيلي تحضر خلال الفترة الحالية عددا من الأغانى السينجل التى ستطرحها قريبًا من إنتاجها، وكانت صرحت مؤخرا أن عقود الإنتاج التى قدمت من شركات الإنتاج لها لا تناسبها، ولذلك قررت أن تنتج أعمالها بنفسها.

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