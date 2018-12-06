التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بني سويف والنصر للتعدين

نجح النصر للتعدين فى تحقيق التعادل الإيجابي أمام ضيفه بنى سويف الرياضى بنتيجة 2×2 وذلك فى اطار مباريات القسم الثانى والتى أقيمت على ملعب التعدين.





التعدين بقيادة اشرف فيلكس بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد سعد وحسام عبد الصبور واحمد حسين واحمد فتحى ومصطفى محمد عبد العظيم ومحمد حسن وصالة مصطفى وفيصل غريب ومحمود احمد وفاروق خالد وحسام على حسن.





فيما بدء بنى سويف المباراة بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بتشكيل مكون من مصطفى عبد الستار وشريف حافظ ومحمد عبد الحفيظ وعبد الواحد عبد العزيز ومصطفى صلاح وحسام عيسى واحمد معوض واحمد شحاته وكريم اشرف ومحمد صادق وسيد شعبان.





وجاءت أهداف اللقاء بإحراز احمد معوض لاعب بنى سويف هدف بالدقيقة 33 بالشوط الأول من ركلة جزاء سددها ببراعة فى شباك التعدين .





ويدرك حسان حسن هدف التعادل للتعدين بالدقيقة 41 من الشوط الأول فيما نجح محمد صادق فى إحراز هدف التقدم لبنى سويف بالدقيقة التاسعة من الشوط الثانى قبل أن يدرك صاوى محمد هدف التعادل للفريق الأسوانى.





وخلال الشوط الثانى أحرى بنى سويف تغييراته الثلاثة بنزول احمد مصطفى وعرفه شعبان وطه نادى بدلا من محمد صادق وسيد شعبان وأحمد معوض .





فيما أجرى التعدين تغييراته بنزول محمود السيد وبيان ابراهيم بدلا من محمود أحمد و حسام حسن .





وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من طارق مجدى وعاونه الثنائى رجب محمد واحمد رشدى ووليد سيد عامر حكما رابعا .





وحصل الثلاثى عبد الواحد عبد العزيز ومحمد عبد الحفيظ ومصطفى عبد الستار لاعبي بنى سويف على الكارت الأصفر فيما حصل الثنائى فاروق خالد ومحمد حسن لاعبي التعدين على الكارت الأصفر.





وبهذه النتيجة يستمر بنى سويف بالمركز الأول برصيد 26 نقطة بينما رصيد التعدين يصل للنقطة 20.



