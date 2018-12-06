"حدادين": الحروب والفقر يدفعان الأسر لتزويج بناتهم في سن مبكر

قالت المستشارة القانونية للجنة الوطنية لِشؤون المرأة الأردنية، آمال حدادين، إنَّ دول العالم تَحتفل في هذه الفترة من 25 منْ الشهر الماضي حتى السادس من هذا الشهر في حملة «16 يومًا» لمناهضة العنف ضد المرأة.





وأضافت آمال، خلال لقائها على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أنَّ زواج القصر لهُ مَخاطر عديدة، وأنَّ مُعدل وفيات الأمهات يرتفع كلما تزوجت في السن الصغير، بالإضافة إلى حرمانها من فرص التعليم وغيرها.





وأشارت «آمال حدادين»، إلى أنَّ الحروب والنزاعات المسلحة والفقر تدفع الأسر لزواج بناتهم في سن مبكر.





ولا تزال حاضرة وبقوة ظاهرة زواج القصر حول العالم، وإن تفاوتت نسبتها من بقعة إلى أخرى، وقد كشف إحصاءات رسمية أن ما لا يقل عن اثنتي عشرة مليون فتاة تقعن ضحية للزواج المبكر كل عام، وفي لبنان تَشهد حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة في لبنان.



