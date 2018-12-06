شاهد.. اهتمام طاغي لحديث وزير الطاقة السعودي من وسائل الإعلام وسط تجاهلهم المندوب القطري

في مشهد جذب أنظار الجميع، تجمهرت وسائل الإعلام العالمية والدولية أمام وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بينما بدا وزير الخارجية القطري جالسا بمفرده لم يلق أي اهتمام إعلامي على الإطلاق.



وتؤكد الصورة أنه لا جديد في كل محطات أوبك، حيث تظل المملكة العربية السعودية صاحبة الحضور الطاغي عالمياً، بينما تزداد قطر انزواءً واختفاءً.



وجاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء أوبك اليوم، في فيينا لبحث القضايا النفطية.

