مصرع ربة منزل ونجلتها وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقيت ربة منزل ونجلتها مصرعهن، بينما أصيب 7 أشخاص آخرون، اثر وقوع 3 حوادث تصادم متفرقة أعلى الكوبري العلوي بالطريق الزراعي السريع بدمنهور، وأعلى كوبري كفر الدوار العلوي بمدخل العمدة، والأخير بالطريق الصحراوي بدائرة مركز النوبارية بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم أعلى الكوبري العلوي بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة.



بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل جامبو قيادة "طلبه م.أ" 34 عاما - سائق ومقيم بمركز طنطا بالغربية، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي لانحرافها واصطدامها بإحدى السيارات حال سيرها بيمين الطريق بذات الاتجاه واستمر قائدها بالسير بها دون توقف.



أسفر الحادث عن وفاة عدد 2 من مستقليها كل من "أية ا.ن" 26 عاما - ربة منزل، ونجلتها "صفيه ح.ا" 3 سنوات، ومقيمتان بطنطا بالغربية، وكذا إصابة زوج الأولى ووالد الثانية "حاتم ا.ا" 39 عاما – عامل، بجروح وكدمات بالوجه والساق اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابه.



تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصاب لذات المستشفي وحجزه بها للعلاج، وبسؤال كل من قائد السيارة المذكور وشقيق المتوفية الأولي "إيهاب ا.ن" 36 عاما – عامل ومقيم بالرمل ثاني بالإسكندرية، قررا بمضمون ما تقدم.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري كفر الدوار العلوي بمدخل العمدة بالمدينة.



بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي دمياط قيادة "طارق ز.ح" 29 عاما - مندوب مبيعات ومقيم بالحدائق، ودراجة بخارية موتوسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "معاذ س.ز" 23 عاما - مقيم بقرية زهره بمركز كفر الدوار، وذلك أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه فوجيء قائدها بالدراجة البخارية قادمة باتجاهه عكس الاتجاه فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.



أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية وعدد 2 من مستقليه بجروح وكدمات بالوجه والقدمين واشتباه قطع بأوتار القدم اليسري للمجند، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام لإسعافهم، وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الكيلو 90 اتجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ج هـ ط 5463 – 2285 نقل بمقطورة مطروح قيادة "خميس ع.ا" 54 عاما - سائق ومقيم بالدخيلة بالإسكندرية، والسيارة رقم ق ص 1998 نقل جامبو، قيادة "حمدي ح.م" 35 عاما - سائق ومقيم بمدينة كوم حمادة ملك شركة هاينز للصناعات الغذائية بالجيزة، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وحال دخوله على طريق الخدمات تصادف قدوم السيارة الثانية بذات الاتجاه فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية ومرافقه "رضا ا.ا" 30 عاما - مقيم بالقاهرة بجروح بالرأس والقدمين للأول، واسترواح دموي بالصدر للثاني، ولا يمكن استجوابهما.



تم نقل المصابان لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج، وتم تحويل الأول لمستشفى السادات بالمنوفية لاستكمال العلاج وحجز الثاني تحت الملاحظة، وبسؤال قائد السيارة الأولى قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.