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فتاة تكشف تفاصيل حصولها على قرض من جهاز تنمية المشروعات لفتح ورشة نجارة (فيديو)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:52 م
فتاة تكشف تفاصيل حصولها على قرض من جهاز تنمية المشروعات لفتح ورشة نجارة (فيديو)
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رقية جمال
 
كشفت فتاة تُدعى ياسمين عبد الرازق، من محافظة الشرقية، تفاصيل حصولها على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإقامة مشروعها.

وأوضحت "عبد الرازق"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" على فضائية "سي بي سي"، أن المشروع الخاصة بها عبارة عن ورشة للنجارة، لافتة إلى أن المشروع في الأساس عمل والدها في النجارة، وكان يُريد أن يكبروه، وعندما سألوا عن كيفية الحصول على قرض طلبوا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة، لكون والدها لايُجيد القراءة والكتابة فقام والدها بنقل ملكية الورشة لها للحصول على القرض.

ونوهت، إلى أنهم طلبوا الحصول على قرض 10 آلاف جنيه حتى تتمكن من سداده، وبعد الإنتهاء من سدادها حصلوا على قرض أخر 25 ألف جنيه، ثم قرض 50 ألف، ثم 100 ألف جنيه، وأخيرًا حصلوا على قرض 150 ألف جنيه، موضحة أن أشقاءها هم من يقوموا بتسويق مايقوموا بتصنيعه.
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