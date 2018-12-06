فتاة تكشف تفاصيل حصولها على قرض من جهاز تنمية المشروعات لفتح ورشة نجارة (فيديو)

كشفت فتاة تُدعى ياسمين عبد الرازق، من محافظة الشرقية، تفاصيل حصولها على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإقامة مشروعها.





وأوضحت "عبد الرازق"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" على فضائية "سي بي سي"، أن المشروع الخاصة بها عبارة عن ورشة للنجارة، لافتة إلى أن المشروع في الأساس عمل والدها في النجارة، وكان يُريد أن يكبروه، وعندما سألوا عن كيفية الحصول على قرض طلبوا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة، لكون والدها لايُجيد القراءة والكتابة فقام والدها بنقل ملكية الورشة لها للحصول على القرض.



