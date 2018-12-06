نشرة أخبار السادسة.. الحكم على بديع و12 من قيادات الإخوان بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل، وتفاصيل لقاء "السيسي" برئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية‎.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات بشأن ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى التي ستنطلق من محافظة بورسعيد.

"الصحة" تنفذ 13 برنامجًا تدريبيًا للأطباء

أعلن المعهد القومي للتدريب، بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا، خلال شهر ديسمبر الجاري، للأطباء البشريين العاملين فقط في قطاع المستشفيات العام والمركزي والطبي العلاجي.

تفاصيل لقاء "السيسي" برئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية‎

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

نتنياهو: هنالك احتمال منطقي للتحرك داخل لبنان

رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون هناك تحرك إسرائيلي داخل لبنان، بحسبما أفادت مراسلتنا في القدس.

اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة ساحل اليابان

اصطدمت طائرتان تابعتان للمشاة البحرية الأمريكية، فجر الخميس، قبالة ساحل اليابان، في حادث يرجح أنه وقع جرّاء خطأ أثناء تدريب على إعادة التزود بالوقود.

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب أستراليا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزالا قويا بلغت قوته 6 درجات ضرب شمال شرق جزيرة نورفولك الأسترالية اليوم الخميس.

الحكم الكامل على "بديع" و12 من قيادات الجماعة الإرهابية بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".