وفق الجهيناوي: تونس حريصة على إعادة الخط الجوي المباشر بين تونس والخرطوم

ومثّل اللقاء الذي حضره كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية، حاتم الفرجاني، "مناسبة لاستعراض واقع التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل الإرتقاء به في مختلف المجالات، لاسيما الإقتصادية منها، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في مارس 2017 بالخرطوم".





ونوّه وزير الخارجية بالمناسبة، بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون التونسي السوداني، مؤكّدا حرص تونس على "الإرتقاء به في كل المجالات، لاسيما في قطاع التبادل التجاري الذي لا يرتقى حاليا إلى مستوى الإمكانيات الكبرى المتوفرة في البلدين"، وفق بلاغ الخارجية.



وأكّد الجهيناوي في هذا الصدد سعي الجانب التونسي إلى "تذليل الصعوبات المتعلقة بإعادة فتح الخط الجوي المباشر بين تونس والخرطوم، بما يمكّن من إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم".



بدوره أكد وزير الدولة السوداني، حرص بلاده على "مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والإرتقاء بها، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.







تحادث وزير الشّؤون الخارجيّة، خميّس الجهيناوي، صباح اليوم الخميس 2018 بمقر الوزارة، وزير الدولة لدى وزارة الخارجية السّودانية، أسامة فيصل السّيد علّي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 6 إلى 8 ديسمبر 2018.