اليمن: برنامج الأغذية العالمي يرفع حجم المساعدات الغذائية لـ4 ملايين شخص





يعتزم برنامج الأغذية العالمي، زيادة توزيع الغذاء لمساعدة أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن بنهاية يناير المقبل، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج، إلى 12 مليون يمني.





وجاء في بيان للمتحدث باسم المنظمة هيرف فيرهوسل، أنه بنهاية الشهر الجاري "يهدف برنامج الأغذية العالمي لزيادة عدد من ندعمهم حالياً، والذي يبلغ 7 إلى 8 ملايين شخص، إلى 10 ملايين شخص، بزيادة أكثر من مليوني شخص".





وفي نهاية الشهر المقبل، تأمل المنظمة للوصول إلى 12 مليون شخص، بينهم "نحو 3 ملايين امرأة وطفل في حاجة لمساعدة خاصة من العلاج والوقاية من سوء التغذية".