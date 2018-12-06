التجاري بنك أفضل بنك في تونس لسنة 2018 وفق مجلة "ذا بنكر" البريطانية



وجاء تتويج التجاري بنك خلال حفل "بانكر أووردز"، الذي نظمته المجلة يوم 29 نوفمبر 2018 وحضره عدد من البنوك الدولية الرائدة، وفق ما افاد به البنك، الخميس، على موقعه الالكتروني.





وأفاد البنك انه "حقق خلال سنة 2018 تطورا ملحوظا وتمكن من التميز بفضل استراتيجية تستهدف جودة الخدمات المقدمة للحرفاء لا سيما وانها ترتكز على الرقمنة".







اختارت مجلة "ذا بانكر" البريطانية، التجاري بنك، كافضل بنك في تونس لسنة 2018 وذلك للسنة الخامسة على التوالي.