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التجاري بنك أفضل بنك في تونس لسنة 2018 وفق مجلة "ذا بنكر" البريطانية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:39 م
التجاري بنك أفضل بنك في تونس لسنة 2018 وفق مجلة ذا بنكر البريطانية
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 

اختارت مجلة "ذا بانكر" البريطانية، التجاري بنك، كافضل بنك في تونس لسنة 2018 وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

وجاء تتويج التجاري بنك خلال حفل "بانكر أووردز"، الذي نظمته المجلة يوم 29 نوفمبر 2018 وحضره عدد من البنوك الدولية الرائدة، وفق ما افاد به البنك، الخميس، على موقعه الالكتروني.

وأفاد البنك انه "حقق خلال سنة 2018 تطورا ملحوظا وتمكن من التميز بفضل استراتيجية تستهدف جودة الخدمات المقدمة للحرفاء لا سيما وانها ترتكز على الرقمنة".

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