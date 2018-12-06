تراجع فى طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين زاد المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات إلى أعلى مستوى منذ أبريل، بما يشير إلى أن سوق العمل تخسر قدرا من قوة الدفع.





وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بمقدار أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة بمقدار ألف طلب عن القراءة السابقة.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألف طلب في أحدث أسبوع.





وزادت الطلبات للأسبوع الثالث على التوالي حتى لامست أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 235 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر.





وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4250 طلبا إلى 228 ألف طلب في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل نيسان.





ويعتبر معدل البطالة قريبا من أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 بالمئة.