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سيدي بوزيد: الكشف عن مستودع لصنع المتفجرات في منطقة لسودة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:35 م
سيدي بوزيد: الكشف عن مستودع لصنع المتفجرات في منطقة لسودة
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
تمكّنت قوات الامن الوطني بمنطقة الأمن في سيدي بوزيد أمس الأربعاء من الكشف عن مستودع لصنع المتفجّرات في منطقة لسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد وذلك حسب ما أكّدته مصادر من منطقة الامن الوطني لمراسل وات.

وأفادت نفس المصادر أنه إثر بلوغ معلومات إلى الأعوان حول تسوّغ عناصر مشتبه بها أحد المنازل في منطقة لسودة تم التنسيق مع عدد من الفرق الامنية المختصّة من تونس ومداهمة المكان ليقع حجز مواد تستعمل في صنع المتفجرات وحزام ناسف وسكاكين ورمانة يدوية وصواعق وكميات كبيرة من الامونيتر وأجهزة تحكّم عن بعد وبندقية ولاقط طاقة شمسية وأسلاك وعدد آخر من المواد.

وأضافت أنّه وقع إيقاف 5 أشخاص من ضمنهم عنصر خطير مطلوب للعدالة وكانت له مشاركة في عدد من العمليات الإرهابية التي جرت بجبل مغيلة وأيضا بالعملية.

الإرهابية في منطقة زعفرية سنة 2013، مرجّحة أن يكون للموقوفين علاقة بالعناصر الإرهابية المتحصنة بجبل مغيلة وهو ما سيكشف عنه فور انتهاء التحقيقات في العملية.

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