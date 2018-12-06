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20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بالكأس

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:32 م
20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بالكأس
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أحمد عصام
 

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه، والتي ستخوض مباراته أمام نادي سموحة، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.


وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :-


الهاني سليمان - محمد الزنفلي - محمد ناصف - كريم الديب - محمد بازوكا - ويلسون - محمود رزق - احمد مجدي - محمود شعبان - ديديه كوريه - نور السيد - رمزي خالد - فوزي الحناوي - احمد داودا - رزاق سيسيه - محمد حسن - احمد الالفي - خالد قمر - إيمانويل بناهيني - جدو.

المزيد عن: كورة كأس مصر سموحة رياضة الاتحاد السكندري
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