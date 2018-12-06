20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بالكأس

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه، والتي ستخوض مباراته أمام نادي سموحة، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.





وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :-



