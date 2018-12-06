ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط شخص جمع 7 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:34 م
ضبط شخص جمع 7 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط شخص بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذةي العاملين مقابل عمولة مالية فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "أحمد. ع. ا"، سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات حيث يقوم المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوي العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندي ما يعادل مبلغ 7 ملايين جنيه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


المزيد عن: نقد اجنبي ضبط سوهاج حوادث الفجر اجرائات اتجار
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 5:00:18 PM