سوريا تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من الدقيق

طرحت وزارة التجارة السورية طرحت مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من الطحين (الدقيق).





وقالت وثيقة إن آخر موعد لتلقي العروض هو 19 ديسمبر على أن يُشحن الطحين إلى الموانئ السورية خلال 50 يوما من إخطار البائع بالطلبية.





وأشارت الوثيقة إلى أن العروض المقدمة يتعين أن تشمل تكلفة الشحن على أن تكون المدفوعات بالليرة السورية.





كانت سوريا قالت في الثالث من ديسمبر إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح وحددت يوم السابع من يناير المقبل موعدا نهائيا لتلقي العروض.





وكانت سوريا تنتج يوما ما يصل إلى أربعة ملايين طن من القمح عندما يكون المحصول جيدا وكانت تستطيع تصدير 1.5 مليون طن.





لكن محصولها في العام الحالي هو الأقل خلال ثلاثة عقود حيث تسببت الحرب والجفاف في تراجع الإنتاج نحو 30 بالمئة.





وتواجه الحكومة السورية صغوطا لاستيراد القمح بسبب تراجع الإنتاج.