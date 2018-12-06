صابرين النجيلي تطرح "عارفة بعمل إيه" عبر اليوتيوب (فيديو)

طرحت اليوم المطربة الشابة صابرين النجيلي، أحدث أغنية لها بعنوان "عارفة بعمل إيه"، على القناة الخاصة بها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"عارفة بعمل إيه" من كلمات وألحان "صابرين النجيلي"، توزيع وميكس وماستر "مو الشاعر"، هندسة صوتية وتسجيل "ماهر صلاح"، جيتار "باسم سعيد"، تم التسجيل بإستديو "session"، مونتاج "نبيل"، إنتاج "صابرين النجيلي".

يذكر أن "النجيلي" صرحت أنها تحضر أيضاً خلال الفترة الحالية عدد من الأغاني السينجل التي ستطرحها قريباً واحدة تلو الآخري من إنتاجها، لأن عقود الإنتاج التي قدمت من شركات الإنتاج لها لا تناسبها، ولذلك قررت أن تنتج أعمالها بنفسها.