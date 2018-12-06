تظاهرات "فرنسا" تدمر موسم أعياد الكريسماس: إلغاء حجوزات المسافرين وعواقب اقصادية ضخمة



أصيبت حركة السياحة فى باريس وغيرها من المدن الفرنسية، بحالة من الشلل على مدار الأيام القليلة الماضية، بعدما لجأ المتظاهرون أصحاب "السترات الصفراء"، لأعمال عنف وشغب طالت العديد من المزارات السياحية الشهيرة فى فرنسا.



وذكرت تقارير إعلامية، أن سلطات الطيران المدنى، بدأت تتلقى اخطارات بإلغاء حجوزات العديد من المسافرين حول العالم، كانوا يخططون لقضاء إجازة الكريسماس فى باريس ومنتجعات فرنسية.



وحذر كثير من ممثلى كبار التجزئة والحرفيين والتجار والعاملين فى السياحة من العواقب الاقتصادية الكارثية لتلك الاحتجاجات، والتى تأتى قبل موسم الأعياد.



وقال كولومب بروسيل، نائب رئيس بلدية باريس والمسئول عن الأمن، إن الضرر "يصل بالفعل إلى أكثر من مليون يورو"، وأن التدهور الذى يؤثر على "الطرق، والممتلكات العامة والخاصة، والإنارة العامة والمبانى.. ضخم".



وأغلق محتجو "السترات الصفراء" لقرابة أسبوعين، الطرق عبر فرنسا فى احتجاج ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن الاحتجاجات تزايدت وتحولت لحالة من الكر والفر وحروب الشوارع بين الأمن ومثيرى الشغب، فى أزمة هى الأعنف فى تاريخ ولاية الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون الذى تولى السلطة قبل 18 شهرًا.



