ضبط عاطل وبحوزته 45 كيلو بانجو بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية في دمياط، من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وبحوزته 45 كيلو بانجو.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، وقسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، تردد عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، على المحافظة للاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته (بندقية آلية، وعدد 7 طلقات من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 45 كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.