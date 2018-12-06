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عاجل.. مدرب الزمالك يقترب من الأهلي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:29 م
عاجل.. مدرب الزمالك يقترب من الأهلي
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أحمد جمال
 

 

كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري، ومدرب الزمالك السابق، لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

ويخوض فيريرا مباراة حاسمة في مصيره مع السد الثلاثاء المقبل أمام الدحيل متصدر الدوري القطري، وفي حالة خسارة السد سيرحل فيريرا عن الفريق، ولكن في حالة الفوز سيصبح من الصعب، خاصة وأن الشرط الجزائي ضخم للغاية.

  

ووافق فيريرا بشكل مبدئي على تدريب الأهلي، ولكنه كان لديه تحفظ وحيد بسبب تجربته السابقة مع الزمالك وتدخل الإدارة، ولكن صديقه مانويل جوزيه أكد له أن مسئولي الأهلي يختلفون تماما في التعامل.

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