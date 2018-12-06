ضبط عامل استولى على 114 ألف جنيه من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطهطا

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على المدعو "محمد. ر. ع"، مقيم بمحافظة سوهاج، بتهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطهطا بسوهاج بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.





وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المدعو "محمد. ر. ع" سن 45، عامل ومقيم بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ إجماليها 114 ألف جنيه قيمة المعاش المستحق لوالدته بموجب توكيل صادر له منها خلال الفترة من عام 2011 حتى 2015 وعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفقد وتغيب والدته وحصوله على المعاش المستحق لها عن زوجها خلال تلك الفترة بدون وجه حق، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه.

وكما أضافت التحريات سابقة صدور حكم قضائي باعتبار والدة المتهم المذكور في حكم المتوفاة لتغيبها منذ عام 2011.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.