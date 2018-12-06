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حملة أمنية بالمهدية تسفر عن إيقاف 23 مفتش عنهم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:23 م
حملة أمنية بالمهدية تسفر عن إيقاف 23 مفتش عنهم
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
تمكنت وحدات الشرطة بالمهدية، ليلة البارحة في حملة أمنية بمدينة المهدية من ايقاف 23 مفتش عنهم وسيارتين مفتش عنها وحجز 6400 علبة سجائر تونسية واجنبية تقدر قيمتها بـ20 الف دينار و35 كغ من المعسل.

كما تمكنت خلال نفس الحملة من ايقاف 4 أشخاص عمدوا الى سرقة مقهى ومتهمين في عدة قضايا سرقة
وذلك وفق مصادر أمنية.
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