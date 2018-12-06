بعد كلبش٢.. أغاني فيلم "ساعة رضا" من كلمات احمد حسن راؤول
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:19 ممحمود حنفي
قام الشاعر أحمد حسن راؤول بكتابة أغنيتين في فيلم "ساعة رضا" الذي تقرر عرضه في يناير القادم بجميع السينمات في موسم منتصف العام الدراسي .
والأغاني من ألحان وغناء المطرب الشاب أحمد
الأمير وتوزيع هاني كمال .
ويذكر أن فيلم ساعة رضا، بطولة أحمد فتحي
ودينا فؤاد وطارق صبري وهالة فاخر وشيماء سيف ومن إخراج هاني حمدي وإنتاج احمد السبكي.
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