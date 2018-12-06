بعد كلبش٢.. أغاني فيلم "ساعة رضا" من كلمات احمد حسن راؤول

قام الشاعر أحمد حسن راؤول بكتابة أغنيتين في فيلم "ساعة رضا" الذي تقرر عرضه في يناير القادم بجميع السينمات في موسم منتصف العام الدراسي .

والأغاني من ألحان وغناء المطرب الشاب أحمد الأمير وتوزيع هاني كمال .

ويذكر أن فيلم ساعة رضا، بطولة أحمد فتحي ودينا فؤاد وطارق صبري وهالة فاخر وشيماء سيف ومن إخراج هاني حمدي وإنتاج احمد السبكي.