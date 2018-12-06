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ضبط نصاب استولى على 90 ألف جنيه من أحد الأشخاص بزعم تسفيره للخارج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:20 م
ضبط نصاب استولى على 90 ألف جنيه من أحد الأشخاص بزعم تسفيره للخارج
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط  ضبط نصاب استولى على 90 ألف جنيه من أحد الأشخاص بزعم تسفيره للخارج.


وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "أحمد ع.ع" بقيام "عادل. ا. ع" بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.


وبالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه المدعو"عادل. ا. ع"- سن 59، مقيم بمحافظة الغربية يقوم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من الشاكي على 90 ألف جنيه بزعم تسفيره للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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