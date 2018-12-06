من بينهم إنشاء مجمع للطب الشرعي بالعياط .. 7 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات منها الموافقة على اعتماد توصيات وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية.

٣ قرارات تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 15 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بنبان، بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 8.18 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برقاش بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مشروعات صوامع تخزين غلال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 107 أفدنة، بناحية إسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة توليد كهرباء حرارية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.

اعتماد توصيات وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وحل وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.

600 ألف دولار منحة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش

ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة المشروع الأخضر لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش المقترح تمويله من خلال الصندوق الكوري الأفريقي للتعاون الاقتصادي تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي.

ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الحمأة في محطة أبو رواش من أجل معالجة مشكلات تجمع الحمأة في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل البصمة الكربونية لعملية مناولة الحمأة وإنتاج الطاقة.

وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة جدوى وإعداد المشروع الأخضر لمحطة الصرف بأبو رواش، وإعداد مقترح المناخ الأخضر لتقديمه إلى الصندوق، وإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية وشركاء التنمية، وكذا العمل على بناء القدرات المؤسسية في مجال قاعدة البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

إنشاء مجمع للطب الشرعي بالعياط

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية جرزا، مركز العياط، محافظة الجيزة، بمساحة 48.99 فدانا لصالح وزارة العدل لاستخدامها في إقامة مجمع للطب الشرعي عليها. ويتضمن المجمع معهدا تعليميا لإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالطب الشرعي، ومركزا بحثيا متطورا.

توقيع اتفاق قبول منحة مشروع "تنمية ريادة الأعمال"

ووافق مجلس الوزراء، على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة مشروع "تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية" المقترح تمويله من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان، تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4.012.000 يورو.