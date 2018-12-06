عاجل.. تعرف على التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود وحيد للأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود وحيد لاعب مصر المقاصة إلى القلعة الحمراء.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي بأن صفقة وحيد كلفة خرينة النادي الأحمر مبلغ ١٥ مليون جنيه، ولا تتضمن أي صفقات تبادلية.





وكان وحيد قد وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة ٤ مواسم ونصف، ليكون الصفقة الثانية للقلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في يناير بعد محمد محمود لاعب وادي دجلة.