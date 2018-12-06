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ساندي علي تعود من جديد للتمثيل في هذا المسلسل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:07 م
ساندي علي تعود من جديد للتمثيل في هذا المسلسل
صورة أرشيفية
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تعود الفنانة ساندى على للتمثيل من جديد، وذلك من خلال مسلسل "أيام العسل".

والمسلسل إنتاج مصرى سعودى وينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة، وهو من تأليف فاروق الشعيبى، وإخراج أحمد نور.

يُذكر أن آخر أعمال ساندي كان مشاركتها في فيلم "هروب مفاجئ"، مع أشرف مصيلحي، نرمين ماهر، وعايدة رياض.

وقررت ساندى العودة من جديد للفن بعد فترة من الابتعاد بسبب انشغالها برعاية ابنتها ايفا.
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