ساندي علي تعود من جديد للتمثيل في هذا المسلسل

تعود الفنانة ساندى على للتمثيل من جديد، وذلك من خلال مسلسل "أيام العسل".





والمسلسل إنتاج مصرى سعودى وينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة، وهو من تأليف فاروق الشعيبى، وإخراج أحمد نور.





يُذكر أن آخر أعمال ساندي كان مشاركتها في فيلم "هروب مفاجئ"، مع أشرف مصيلحي، نرمين ماهر، وعايدة رياض.



