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كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها بهذه الصورة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:00 م
كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها بهذه الصورة
كيم كارداشيان
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الفجر الفني
 

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعيد ميلاد نجلها سانت، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

ونشرت "كيم" صورة لـ سانت على حسابها "إنستجرام" الذي يصل عدد متابعيه لـ121 مليون متابع، وكتبت قائلة: "كل عام وأنت بخير نجلي سانت.. لا بد لي من القيام بشيء خاص حقا يستحق أن يكون لك.. أحبك بقدر العالم".

 

يشار إلى أن كيم كارداشيان لديها 3 أطفال هم نورث وسانت وشيكاغو من زوجها مغني الراب كاني ويست.

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها بهذه الصورة
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