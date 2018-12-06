كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها بهذه الصورة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:00 مالفجر الفني
احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان،
بعيد ميلاد نجلها سانت، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، وذلك على حسابها الشخصي بموقع
التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشرت "كيم" صورة لـ سانت على
حسابها "إنستجرام" الذي يصل عدد متابعيه لـ121 مليون متابع، وكتبت قائلة:
"كل عام وأنت بخير نجلي سانت.. لا بد لي من القيام بشيء خاص حقا يستحق أن يكون
لك.. أحبك بقدر العالم".
يشار إلى أن كيم كارداشيان لديها 3 أطفال
هم نورث وسانت وشيكاغو من زوجها مغني الراب كاني ويست.
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